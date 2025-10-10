Capturan Cocodrilo en Instalaciones de la Guardia Estatal en Ciudad Victoria

Un cocodrilo de cerca de un metro fue capturado la tarde de este viernes 10 de octubre de 2025 en Ciudad Victoria por elementos de Protección Civil Victoria, justo detrás del Campo de Tiro de la Guardia Estatal.

Las autoridades informaron que el ejemplar será liberado en su hábitat natural en las próximas horas.

El ejemplar capturado mide un metro de largo. Foto: Protección Civil Victoria

Protección Civil explicó que las recientes lluvias y el crecimiento de arroyos han provocado el desplazamiento de estas especies hacia zonas urbanas, por lo que pidieron a la población no intentar capturarlas y reportar cualquier avistamiento.

Más de 20 cocodrilos han sido capturados en el municipio de Ciudad Madero, tras salir de su hábitat por las inundaciones en diferentes sectores. Entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves, elementos de Protección Civil y Bomberos de la urbe petrolera, han capturado poco más de 20 reptiles.

Entre las capturas está un cocodrilo de 3 metros de longitud, uno de 2.80 metros y otros de menor tamaño. Se espera que los reptiles los trasladen a su hábitat en coordinación de PROFEPA, manteniéndolos alejados de la mancha urbana.

Capturan a Más de 20 Cocodrilos en Ciudad Madero, Tamaulipas. Foto: N+

Protección Civil recomendó hacer uso de la línea de emergencias 9-1-1 en caso del avistamiento de estos animales, para que sean los expertos quienes los capturen. Asimismo, las autoridades piden no capturar a los cocodrilos, ya que resulta una actividad que requiere preparación.

