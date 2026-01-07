CFE Anuncia Corte de Luz en Tampico Este 8 de Enero 2026: ¿Qué Zonas Estarán sin Energía?

La Comisión Federal de Electricidad informó que este jueves 8 de enero se llevará a cabo la suspensión temporal del suministro eléctrico en diversos sectores de la zona centro de Tampico.

Noticia Relacionada:Trabajadores de Caminos y Puentes Descubren Cuerpo en Descomposición en Carretera de Tamaulipas

De acuerdo con la dependencia, el corte de energía se realizará en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, debido a trabajos de mantenimiento preventivo, así como mejoras en las redes generales de distribución, además de labores de conexión y construcción de nuevas obras, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y confiable a los usuarios.

Sectores Afectados por Corte de Luz en Tampico

Las calles que resultarán afectadas por esta suspensión son:

• Calle Emilio Carranza, entre Cristóbal Colón y Dr. Alarcón.

• Calle Dr. Carlos Canseco, entre Salvador Díaz Mirón y General Álvaro Obregón.

• Calle Altamira, entre Dr. Alarcón y Dr. Antonio Matienzo.

Ante esta situación, la CFE exhorta a los usuarios a tomar las precauciones necesarias durante el periodo de interrupción del servicio y agradece la comprensión de la ciudadanía por las molestias que estos trabajos pudieran ocasionar.

Asimismo, la dependencia advirtió que, en caso de concluir los trabajos antes del horario previsto, el suministro eléctrico se restablecerá sin previo aviso.

Historias Recomendadas: