Trabajadores de Caminos y Puentes Descubren Cuerpo en Descomposición en Carretera de Tamaulipas

Un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición fue localizado la tarde de este martes 6 de enero de 2026 a un costado del kilómetro 20 de la Carretera Federal Libramiento Sur 2, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Hallan Cadáver a la Orilla de Carretera de Reynosa. Foto: Edgar Quintanilla

Noticia Relacionada: Estos son los Descuentos y Condonaciones en Pago de Placas y Engomado en Tamaulipas 2026

El cuerpo fue visualizado por un grupo de trabajadores de Caminos y Puentes, que se encontraban realizando limpieza de la maleza, por lo que rápidamente dieron aviso a las autoridades correspondientes, quienes se trasladaron hasta el sitio para implementar los protocolos correspondientes.

Cuerpo Localizado en Carretera de Reynosa Sigue sin Ser Identificado

La persona hallada, quien hasta el momento no ha sido identificada, vestía unos pants de color gris y un suéter color guinda.

El cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense, quienes se encargarán de realizar la necropsia y determinar las causas de muerte, y sitio donde además se espera el arribo de familiares que identifiquen y soliciten el cuerpo para su cristiana sepultura.

Historias Recomendadas: