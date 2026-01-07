Por Día de Reyes Tránsito de Tampico Regala Roscas y Casos a Motociclistas

Tránsito y Vialidad de Tampico, en conjunto con la autoridad municipal, hicieron la entrega de un aproximado de 50 roscas de reyes a múltiples familias que abordaban en vehículos y 50 cascos a una gran fila de motociclistas. El subdirector de Tránsito y Vialidad mencionó que este operativo se llevó a cabo a las afueras de la dirección de la autoridad vial con los debidos cuidados para evitar accidentes.

Regalan Roscas de Reyes y Cascos a Motociclistas de Tampico

Donó 50 cascos para entregarlos a los motociclistas que no cuenten con ello y realmente es importante el uso del casco para hacer concientizar a la gente del uso del casco. Erick Sifuentes, Subdirector de Tránsito y Vialidad.

Estuvo presente Rigoberto K14, un cachorro que fue rescatado por la Dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico y ahora forma parte de la autoridad vial. Diversas familias llegaron a casa con su respectiva rosca; por otro lado, los motociclistas agradecieron este obsequio proveniente del "Operativo Día de Reyes" y recalcaron tener todo en regla bajo los lineamientos de Tránsito.

Pues agradecido de que están dando cosas para motociclistas y nada más falta que los mismos conductores de automóvil pues también respeten al motociclista. Miguel Castillo, motociclista

Regala Tránsito de Tampico Roscas de Reyes y Cascos a Motociclistas. Foto: N+

