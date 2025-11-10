CFE Anuncia Corte de Energía en Zona Centro de Ciudad Madero. ¿A Qué Hora Será?

La Comisión Federal de Electricidad informó mediante perifoneo que este martes 11 de noviembre se llevará a cabo un corte en el suministro eléctrico en la zona centro de Ciudad Madero, debido a trabajos de mantenimiento en las líneas de distribución.

De acuerdo con el aviso, la interrupción del servicio se realizará a partir de las 10:30 de la mañana y se extenderá hasta las 6:30 de la tarde, afectando diversas calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad.

Zonas Afectadas por Corte de Energía en Ciudad Madero

Entre las zonas donde se suspenderá el suministro se encuentran: avenida 1 de Mayo, 13 de Enero, Rivas Guillén, Durango, avenida Francisco I. Madero entre Emilio Carranza y Niños Héroes, 20 de Noviembre, avenida Jacarandas, José María Pino Suárez, avenida de los Fresnos y avenida Monterrey.

La CFE exhortó a los habitantes y comerciantes del sector a tomar las precauciones necesarias para evitar contratiempos, asegurando que los trabajos tienen como objetivo mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico en la zona.

