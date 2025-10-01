Conductor de Transporte Público Se Pasa Semáforo en Rojo en Ciudad Victoria

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, un conductor de un automóvil particular grabó el momento en el que un microbús de la ruta Blanco 10-16, dejó de hacer el alto para pasarse la luz roja del semáforo ubicado en el cruce de las calles 16 y Olivia Ramírez.

Afortunadamente, no ocurrió ningún accidente; sin embargo, el usuario señaló que no es la primera vez que los choferes de transporte público en la capital tamaulipeca realizan este acto irresponsable que pone en peligro a los ciudadanos.

Noticia Relacionada: Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados

Se Derrumba Techo de de Carnicería en Matamoros, ¿Qué Pasó?

Investigan a Conductor de Transporte Público en Reynosa por Ver Videos Mientras Maneja

Después de que un conductor de transporte público de la Ruta 13 del Olmo, en la ciudad de Reynosa, fuera exhibido a través de las redes sociales viendo videos en su celular mientras manejaba con pasajeros a bordo, Lidia Garza, Delegada de la Secretaría correspondiente, informó que ya se investiga la situación de este conductor para tomar cartas en el asunto.

La delegada de Transporte Público reconoció que durante los últimos tres meses se han registrado ocho denuncias contra conductores del transporte público en Reynosa.

Piden Denunciar Formalmente a Conductores del Transporte Público en Tamaulipas

Añadió que las quejas informales en contra del servicio prevalecen sobre las formales, por lo que reiteró la importancia de que los usuarios realicen sus denuncias ante la secretaría de manera formal y no solo por redes sociales.

Esto con el fin de llevar un mejor control de las diversas problemáticas a las que se enfrentan los pasajeros y así darles el seguimiento correspondiente.

Historias Recomendadas: