Choque Entre Tráiler y Autobús de Pasajeros en Tamaulipas Deja Saldo de Dos Personas Lesionadas

Un accidente entre un tractocamión y un autobús de pasajeros provocó el cierre de la circulación en el sentido de norte a sur de la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey.

El percance se registró en el kilómetro 54, a la altura del ejido Oyama, en el municipio de Hidalgo, generando afectaciones al tránsito vehicular durante varias horas.

#VoceríaInforma



Autoridades atienden accidente entre transporte de carga y autobús en carretera Victoria-Monterrey a la altura del poblado Oyama de #Hidalgo.



📍Ubicación:https://t.co/lRbhdmA2Vi



La vialidad se encuentra obstruida. Se recomienda precaución y atender… pic.twitter.com/HK5c9PqQW5 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) May 8, 2026

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Dos Lesionados Luego de Accidente en Carretera Victoria-Monterrey

Autoridades informaron que, tras las labores de auxilio y retiro de unidades, la circulación fue reabierta parcialmente en un carril del sentido de sur a norte.

De manera preliminar, se reportan al menos dos personas lesionadas. Elementos de emergencia y corporaciones de seguridad permanecen en la zona atendiendo la situación.

Registran Choque Entre Tractocamión y Autobús de Pasajeros en Hidalgo, Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

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