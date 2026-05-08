Choque Entre Tráiler y Autobús de Pasajeros en Tamaulipas Deja Saldo de Dos Personas Lesionadas
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Un choque entre un tractocamión y un autobús de pasajeros mantiene cerrada la circulación en el kilómetro 54, a la altura del ejido Oyama.
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Un accidente entre un tractocamión y un autobús de pasajeros provocó el cierre de la circulación en el sentido de norte a sur de la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey.
El percance se registró en el kilómetro 54, a la altura del ejido Oyama, en el municipio de Hidalgo, generando afectaciones al tránsito vehicular durante varias horas.
#VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) May 8, 2026
Autoridades atienden accidente entre transporte de carga y autobús en carretera Victoria-Monterrey a la altura del poblado Oyama de #Hidalgo.
📍Ubicación:https://t.co/lRbhdmA2Vi
La vialidad se encuentra obstruida. Se recomienda precaución y atender… pic.twitter.com/HK5c9PqQW5
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Dos Lesionados Luego de Accidente en Carretera Victoria-Monterrey
Autoridades informaron que, tras las labores de auxilio y retiro de unidades, la circulación fue reabierta parcialmente en un carril del sentido de sur a norte.
De manera preliminar, se reportan al menos dos personas lesionadas. Elementos de emergencia y corporaciones de seguridad permanecen en la zona atendiendo la situación.
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