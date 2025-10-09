Cierran Circulación en Carreteras de Tamaulipas por Desbordamiento de Ríos

Fuertes lluvias han provocado el desbordamiento de ríos en Ciudad Victoria, lo que ha afectado varios tramos carreteros y provocado el cierre total de la circulación en algunas zonas.

Elementos de Tránsito Estatal, en coordinación con Protección Civil, se encuentran en puntos críticos como el puente del kilómetro tres de la Carretera Interejidal y la zona del ejido La Misión, para garantizar la seguridad de los conductores y prevenir accidentes.

Noticia Relacionada: Activan el Plan Tamaulipas por Inundaciones en Tampico, Madero y Altamira

Autoridades de Tamaulipas Piden No Transitar por Carreteras Inundadas

Foto: SSP Tamaulipas.

Las autoridades mantienen vigilancia constante en estas áreas y recomiendan a los automovilistas evitar transitar por calles y carreteras inundadas hasta que la situación se normalice.

Personal de seguridad y cuerpos de emergencia continúan monitoreando las zonas afectadas y trabajando en la coordinación de rutas alternas para los conductores.

Video: Hombre Queda Atrapado en su Auto Durante Inundación en Ciudad Madero; Así Logró Salir

Historias Recomendadas: