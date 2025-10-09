Cierran Circulación en Carreteras de Tamaulipas por Desbordamiento de Ríos
N+ Tamaulipas
Las fuertes lluvias han provocado el desbordamiento de ríos en Tamaulipas, lo que ha provocado el cierre total de la circulación en algunas zonas.
COMPARTE:
Fuertes lluvias han provocado el desbordamiento de ríos en Ciudad Victoria, lo que ha afectado varios tramos carreteros y provocado el cierre total de la circulación en algunas zonas.
Elementos de Tránsito Estatal, en coordinación con Protección Civil, se encuentran en puntos críticos como el puente del kilómetro tres de la Carretera Interejidal y la zona del ejido La Misión, para garantizar la seguridad de los conductores y prevenir accidentes.
Noticia Relacionada: Activan el Plan Tamaulipas por Inundaciones en Tampico, Madero y Altamira
Autoridades de Tamaulipas Piden No Transitar por Carreteras Inundadas
Las autoridades mantienen vigilancia constante en estas áreas y recomiendan a los automovilistas evitar transitar por calles y carreteras inundadas hasta que la situación se normalice.
Personal de seguridad y cuerpos de emergencia continúan monitoreando las zonas afectadas y trabajando en la coordinación de rutas alternas para los conductores.
Historias Recomendadas:
- Presunto Cocodrilo Moviliza a las Autoridades en Ciudad Victoria; Esto Encontraron
- ¿Cuándo Será Cambio de Horario 2025 en Tamaulipas? Municipios en los que se Atrasa el Reloj
- Marciano Fest 2025: ¿Qué Actividades Habrá en Playa Miramar? Cartelera Completa