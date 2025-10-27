Colectivo de Búsqueda Alerta por Desapariciones de Jóvenes Luego de Contacto por Redes Sociales

Después de que este fin de semana se diera a conocer a través de redes sociales un nuevo caso de extravío, en esta ocasión de una joven de 19 años, Andrés Méndez Ñeco, Vocero del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, lamentó que son tres ya los casos en esta frontera, donde familiares de las jóvenes indican haber antecedentes de que estas tuvieron contacto con personas que conocieron a través de redes sociales e incluso por aplicaciones de citas.

Yo he tenido tres casos que me hablan uno de Veracruz y dos de Tamaulipas, donde son jóvenes, ya adultas mayores de 19 años a 20 que contactan a este a otros chicos por medio de redes sociales, se hacen novios a través del Internet y esta persona, el sujeto viene a la ciudad de origen, se conoce y se las lleva con mentiras, con engaños que van a hacer una familia y todo eso. Andrés Méndez Ñeco. Vocero de Colectivo.

Colectivo de Búsqueda en Reynosa Alerta por Citas en Redes Sociales. Foto: N+

Al ser mayores de edad y haber indicios de irse por voluntad propia, el proceso de búsqueda se vuelve aún más complicado para las autoridades, agregó el también Consejero Honorífico del Sistema Nacional de Búsqueda en México, quien señaló la importancia de la comunicación entre familia y alertó a la juventud en general sobre este tipo de encuentros, por más reales y sinceras que las personas en línea parezcan.

Es algo que es increíble porque a veces uno piensa no, pues se fue por su propia voluntad, o sea está bajo amenazas otras cosas y bueno sabemos que con las redes sociales cualquier persona te puede contactar y te dice que te ama, y te quiere y te lleva cualquier lugar de la República, pagándote un boleto de avión o de autobús. Andrés Méndez Ñeco. Vocero de Colectivo.

Localizan Restos Óseos en Reynosa

Cinco montículos de presuntos restos óseos calcinados fueron localizados este fin de semana por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas.

Fue a poco más de un kilómetro de un Club Social donde se realizó este nuevo hallazgo; a aproximadamente dos kilómetros de la Carretera Federal número Dos, más conocida como la Carretera Ribereña, específicamente a espaldas del tramo carretero El Morillo, sectores, donde desde hace casi dos años se han realizado diversas localizaciones de restos humanos en diferentes contextos.

