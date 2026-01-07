Localizan Cráneo y Restos Óseos en Zona Despoblada de Reynosa Durante Búsqueda de Colectivo

Un cráneo y diversos restos óseos, así como lo que se presume es una tarjeta bancaria a nombre de Alejandro Vázquez Martínez, fueron localizados por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas la tarde-noche de este martes 6 de enero de 2026, en Reynosa.

Colectivo Halla Restos Óseos en Carretera de Tamaulipas. Foto: Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas

Fue en un área despoblada a más de cinco kilómetros de la Carretera Federal Reynosa-Nuevo Laredo, hacia el área de la Ribereña, donde se dio el primer positivo de este 2026 por parte de esta Asociación de búsqueda, quienes en lo que va de este nuevo año ya llevan tres búsquedas en campo.

Restos Óseos Localizados en Reynosa Siguen sin Identificar

Serán las autoridades las encargadas de trabajar en la identificación de esta persona, quien hasta el momento se presume pudiera estar relacionada con la desaparición de un hombre de 36 años de edad, quien fue visto por última vez el 31 de enero del 2012, información dada a conocer por la Fiscalía del Estado de Tamaulipas en agosto del 2022.

Para mayor información sobre este hallazgo, los interesados pueden llamar al 911 o acudir a la Fiscalía Especializada para Personas no Localizadas.

