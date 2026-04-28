¿Cómo Estará Clima en Tamaulipas? Advierten que Habrá Hasta 45 Grados por Onda de Calor

El estado de Tamaulipas continuará bajo los efectos de la onda de calor durante las próximas 48 horas, con temperaturas que podrían alcanzar entre los 40 y 45 grados centígrados en regiones del centro, oeste y noroeste del estado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Las condiciones están asociadas a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, que mantendrá un ambiente caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del estado, particularmente en zonas del suroeste.

Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del Martes 28 de Abril de 2026 con Irma Aranda

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Onda de Calor en Tamaulipas Afectará Municipios del Centro y Sur

Además del intenso calor, se prevén intervalos de chubascos con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros, así como rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras.

Estos efectos serán provocados por la interacción de una línea seca en el noreste del país con la corriente en chorro subtropical, lo que podría generar cambios bruscos en las condiciones del clima.

Autoridades alertan que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomiendan a la población tomar precauciones, evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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