Empleados de Maquiladora en Matamoros son Evacuados por Conato de Incendio

Debido a un conato de incendio en la maquiladora Tridonex Planta 6, los empleados del primer y segundo turno tuvieron que ser evacuados de inmediato por seguridad, mientras que elementos de bomberos y protección civil realizan trabajos de inspección.

🟡 | #VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de incendio de fábrica en Av Horizonte en la colonia Finsa Oriente de #Matamoros.



Se recomienda precaución al transitar por la zona. pic.twitter.com/V3PcUjfcdV — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) December 10, 2025

Noticia Relacionada: Instalan Módulo de Vacunación en Centro Comercial de Matamoros. ¿Qué Vacunas Puedo Encontrar?

Por Conato de Incendio Evacuan Maquiladora en Matamoros. Foto: N+

Información en Desarrollo.

Historias Recomendadas: