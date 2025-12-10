Empleados de Maquiladora en Matamoros son Evacuados por Conato de Incendio
N+ Tamaulipas
Debido al conato de incendio en una planta maquiladora en Matamoros, los empleados fueron evacuados de inmediato.
COMPARTE:
Debido a un conato de incendio en la maquiladora Tridonex Planta 6, los empleados del primer y segundo turno tuvieron que ser evacuados de inmediato por seguridad, mientras que elementos de bomberos y protección civil realizan trabajos de inspección.
🟡 | #VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) December 10, 2025
Autoridades atienden reporte de incendio de fábrica en Av Horizonte en la colonia Finsa Oriente de #Matamoros.
Se recomienda precaución al transitar por la zona. pic.twitter.com/V3PcUjfcdV
Noticia Relacionada: Instalan Módulo de Vacunación en Centro Comercial de Matamoros. ¿Qué Vacunas Puedo Encontrar?
Información en Desarrollo.
Historias Recomendadas: