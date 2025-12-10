Inicio Tamaulipas Empleados de Maquiladora en Matamoros son Evacuados por Conato de Incendio

Empleados de Maquiladora en Matamoros son Evacuados por Conato de Incendio

Debido al conato de incendio en una planta maquiladora en Matamoros, los empleados fueron evacuados de inmediato.

Empleados de Maquiladora en Matamoros son Evacuados por Conato de Incendio. Foto: N+

Debido a un conato de incendio en la maquiladora Tridonex Planta 6, los empleados del primer y segundo turno tuvieron que ser evacuados de inmediato por seguridad, mientras que elementos de bomberos y protección civil realizan trabajos de inspección. 

Por Conato de Incendio Evacuan Maquiladora en Matamoros. Foto: N+

Información en Desarrollo. 

