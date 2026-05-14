Conductor de Camioneta con Reporte de Robo es Detenido en Nuevo Laredo; Aseguran Equipo Táctico

En atención a un reporte vía radio Matra, personal de la Guardia Estatal perteneciente a la Delegación Regional Nuevo Laredo dio seguimiento a una camioneta que más tarde fue asegurada debido a que contaba con un reporte de robo en el extranjero y su conductor transportaba armas y otros objetos constitutivos de delito.

La camioneta fue visualizada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio; al percatarse de la presencia policial, el conductor emprendió la huida y arrojó objetos metálicos denominados “ponchallantas” hacia el personal de la Guardia Estatal.

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Decomisan Armas y Equipo Táctico a Sujeto en Nuevo Laredo

Finalmente, se le dio alcance en un terreno baldío de la colonia Unión del Recuerdo y se procedió a la inspección del vehículo, encontrando en su interior lo siguiente: dos armas largas con su cargador insertado; cinco paquetes envueltos con cinta café; dos chalecos porta placas; ocho cargadores de arma larga y dos cascos balísticos.

Asimismo, la verificación del número de serie de la unidad confirmó un reporte de robo en el extranjero, por lo que el conductor, el vehículo y los indicios encontrados en su interior fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Aseguran Armas y Equipo Táctico en Nuevo Laredo. Foto: SSP Tamaulipas

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