Conductor de 76 Años Muere Luego de Chocar Contra Porte en Avenida de Matamoros

En Matamoros, un hombre de la tercera edad perdió la vida este jueves tras impactar su vehículo contra un poste de alumbrado en la avenida Lauro Villar.

El accidente ocurrió a la altura del cruce con Acción Cívica, donde el conductor, identificado como Ángel, de 76 años, se desplazaba a bordo de su automóvil cuando, por razones aún no determinadas, perdió el control e impactó contra la estructura metálica. Tras el choque, la unidad retrocedió y quedó sobre uno de los carriles de la avenida.

Conductor Muere al Chocar Contra Poste en Avenida de Matamoros. Foto: N+

Paramédicos Dictaminaron al Hombre Sin Vida en el Lugar del Accidente

Paramédicos arribaron al sitio, pero lamentablemente confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, aunque se desconoce si falleció antes de impactarse o después del percance.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

