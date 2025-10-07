Confirman Primeros Casos de Coxsackie en Escuelas de Reynosa

Autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Número 4 de Reynosa confirmaron los primeros casos de menores con el virus de "boca, mano y pie", conocido como coxsackie.

Hasta el momento, estos 8 casos fueron detectados en 4 escuelas primarias de esa ciudad, por lo que ya se iniciaron con las medidas de prevención para evitar más contagios.

Además, indicaron que se visitarán más escuelas para informar a los directivos, maestros y padres de familias de cómo actuar de registrarse algún otro caso.

No Registran Casos de Coxsackie en Hospital Materno Infantil de Reynosa

Por su parte, Eduardo López, director del Hospital Materno Infantil de Reynosa, señaló que hasta el momento no se han registrado casos de coxsackie en el área de consulta; sin embargo, no se descarta la aparición de pacientes, ya que el virus ha estado presente en la ciudad durante la temporada de verano 2025.

El virus coxsackie es estacional y predomina en la temporada de calor. Se caracteriza por la aparición de pequeñas ampollas o erupciones en la piel de manos y pies, así como en la boca.

Según el director del hospital, la comunidad no debe alarmarse, ya que el virus generalmente no representa un riesgo grave, y las complicaciones podrían presentarse únicamente en menores que ya tengan algún padecimiento de salud.

