Congreso de Tamaulipas Avala Reforma para Garantizar Pago de Pensiones a Largo Plazo

El Congreso del Estado aprobó la reforma propuesta por el poder ejecutivo para asegurar la viabilidad del sistema de pensiones, que según estudios actuariales se agotaría en 2031 sin ajustes. La medida busca reducir el pasivo actuarial en 13 mil 800 millones de pesos y garantizar el pago de pensiones en el mediano y largo plazo.

Entre los cambios más importantes está el incremento gradual de las aportaciones patronales, que pasarán del 21.5% al 27% del salario de cotización, además de incluir un 27% adicional sobre el aguinaldo para nuevos ingresos.

En el caso de los trabajadores, se mantiene el porcentaje del 10.5%, pero se modifica la base de cálculo: ahora se integrarán prestaciones como despensa, quinquenio y compensaciones, lo que representa un aumento real en el monto aportado. Esta integración será escalonada, con incrementos del 2% anual para evitar un impacto inmediato en el ingreso.

Edad de Jubilación Será de 65 Años en Tamaulipas

La reforma también establece que la edad de jubilación será de 65 años para mujeres y hombres, aplicable únicamente a quienes ingresen al servicio público después de la entrada en vigor.

Además, el cálculo de la pensión se hará con el promedio salarial de los últimos 10 años, actualizado conforme a la inflación, para evitar incrementos artificiales en la etapa final de la vida laboral.

