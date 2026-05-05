COMAPA Anuncia Corte de Agua en Altamira Este 6 de Mayo: Lista Completa de Colonias Afectadas

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira informó que este miércoles 6 de mayo se suspenderá de manera temporal el servicio de agua potable debido a trabajos de mantenimiento en las líneas y redes de distribución de la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo con el aviso oficial en redes sociales, el corte de agua está programado en un horario de 10:00 a 18:00 horas, afectando principalmente a los sectores Duport y Centro Norte, ya que la falta de energía eléctrica impactará la operación de las plantas de bombeo.

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La Comapa Altamira detalló que la suspensión está relacionada con las líneas de 24 y 20 pulgadas de la Planta Duport, lo que provocará afectaciones en un amplio número de colonias y fraccionamientos del municipio, incluyendo zonas como Venustiano Carranza, Francisco Villa, Los Pinos, Felipe Carrillo Puerto, Altamira Sector 3 y 4, así como diversos desarrollos habitacionales como Valle Real, Jardín Real, Arboledas, Las Haciendas, Villas del Sol, entre muchos otros.

Ante esta situación, exhortan a la población a tomar previsiones, como almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo del corte.

Lista de Colonias Afectadas por Corte de Agua en Altamira

•Fracc. El Edén

•Col. Venustiano Carranza

•Col. Ampl. Venustiano Carranza

•Col. Francisco Villa

•Col. Ampl. Francisco Villa

•Col. Industrial Guerrero

•Col. Magdaleno Aguilar

•Col. Ampl. Magdaleno Aguilar

•Fracc. Unidos Avanzamos

•Col. Alejandro Briones 1

•Col. Alejandro Briones 2

•Col. El Alamo

•Col. Felipe Carrillo Puerto S.1

•Col. Felipe Carrillo Puerto S.2

•Col. Felipe Carrillo Puerto S.3

•Col. Felipe Carrillo Puerto S.4

•Col. Melchor Ocampo

•Col. Ampl. Melchor Ocampo

•Col. Monterrey

•Col. Ampl. Santa Amalia

•Col. Los Pinos

•Col. Ampl. Los Pinos

•Cong. El Repecho

•Col. 20 De Noviembre

•Col. Adolfo López Mateos

•Col. Ampl. Adolfo López Mateos

•Col. Altamira Sec.4

•Col. Ampl. Altamira S-4

•Col. Alameda I

•Col. César López de Lara

•Col. Dr. León F. Gual

•Col. Dr. León F. Gual S.2

•Col. Ampl. Dr. León F. Gual

•Col. El Nogal

•Col. El Pedregal

•Col. Emilio Portes Gil

•Col. Ampl. Emilio Portes Gil

•Col. Ampl. Emilio Portes Gil II

•Col. Encinos Norte

•Col. Enrique Cárdenas González Nte.

•Col. Fidel Velázquez

•Col. Guadalupe Victoria

•Col. Independencia

•Col. Ampl. Independencia

•Col. Juan de Villatoro

•Col. La Joya

•Col. La Unión

•Col. Las Blancas

•Col. Las Fuentes

•Col. Las Margaritas

•Col. Lázaro Cárdenas

•Col. Ampl. Lázaro Cárdenas

•Col. Los Mangos

•Col. Los Presidentes S-1

•Col. Ampl. Los Presidentes S-1

•Col. Los Presidentes S-2

•Col. Los Presidentes S-3

•Col. Los Presidentes S-4

•Col. Los Presidentes S-5

•Col. Los Presidentes S-6

•Col. Luis Donaldo Colosio

•Col. Martín A. Martínez

•Col. Primavera Norte

•Col. Revolución Obrera

•Col. Tampiquito

•Col. Valle Verde

•Col. Villerías

•Col. Ramiro Peña (Electricistas)

•Col. Altamira Sec. 3

•Col. Los Laureles

•Col. Santo Domingo

•Fracc. Conj. En Cond. Valle Real I

•Fracc. Conj. En Cond. Valle Real II

•Fracc. Conj. Hab. Jardín Real I

•Fracc. Conj. Hab. Jardín Real V

•Fracc. Los Obeliscos

•Fracc. Los Mangos

•Ej. Santa Amalia

•Fracc. Villas Del Sol 2

•Col. Los Encinos

•Ejido. Francisco Medrano

•Col. Ampl. Medrano

•Ejido. Ricardo Flores Magón

Línea de 20” de Planta DUPORT

• Fracc. Jardines de Arboledas

• Fracc. San Jacinto

• Fracc. Santa Mónica

• Fracc. Arboledas

• Fracc. Los Olivos

• Fracc. Paraíso I (Milenio)

• Fracc. Valle Esmeralda

• Fracc. Corredor Industrial

• Fracc. Arecas

• Emiliano Zapata

• Ampliación Pedrera

• La Pedrera

• Francisco I. Madero

• Ampliación Francisco I. Madero

• José De Escandón

• Laguna De La Puerta

• Satélite Chapala

• Unidad Satélite Morelos

• Fracc. Hacienda Las Palmas

• Fracc. Las Alamedas

• Fracc. Los Prados

• Fracc. Conj. Habitacional Andaluz

• Fracc. Colinas de Altamira

• Fracc. Comercial Fimex

• Fracc. de Los Ríos

• Fracc. Fundadores

• Fracc. Municipios Libres Sec. Las Negras

• Fracc. Municipios Libres

• Fracc. Paseo Real

• Fracc. Villas del Sol

• Fracc. Las Haciendas I

• Fracc. Las Haciendas II

• Fracc. Villa de las Rosas

• Fracc. Palmares

• Fracc. Arrecifes

• Fracc. Las Adelitas

• Fracc. Villas de las Flores

• Fracc. Villas de Altamira

• La Retama

• Azteca

• Monte de Los Olivos

• Juan Genaro de La Portilla

• Las Brisas

• Las Flores

• Las Palmas

• Loma Alta

• Ampliación Loma Alta

• Lomas Campestre

• Lomas de Altamira

• Lomas de Miralta

• Ampliación Lomas de Miralta

• Lomas de Rosales

• Lomas de Valle Verde

• Monte Alto

• Ampliación Monte Alto

• Monte Alto Sipobladur

• Nuevo Lomas del Real

• Ej. Vega de Esteros

• Fracc. Alejandro Briones S-1

• Fracc. Alejandro Briones S-2

• Fracc. Alejandro Briones S-3

• Fracc. Alejandro Briones S-4

• Fracc. Alejandro Briones S-5

• Fracc. Canarios

• Fracc. Lomas de Monte Alto

• Fracc. Los Arados

• Fracc. Res. Lagunas de Miralta

• Fracc. Residencial Los Encinos

• Fracc. Rinconada de La Aurora

• Fracc. Colinas de Champayán

• Fracc. Vista Laguna

• Fracc. Residencial Loma Bonita

• Fracc. Residencial Real Campestre

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:

Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.

Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.

Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.

Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.

Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.

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