Corte de Agua en Tampico y Ciudad Madero el 31 de Enero 2026: 131 Colonias Afectadas este Sábado

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Sur informó que se realizará una suspensión temporal en el suministro de agua potable en los municipios de Tampico y Ciudad Madero, debido a trabajos de mantenimiento programados en la planta potabilizadora Altavista.

De acuerdo con el organismo, el corte del servicio se llevará a cabo el sábado 31 de enero a partir de las 20:00 horas, y el suministro comenzará a restablecerse de manera paulatina el domingo 1 de febrero a partir de las 10:00 horas.

Nota Relacionada: Carnaval Tamaulipas 2026: Fechas, Cartelera de Conciertos Gratis en Tampico, Madero y Altamira

En total, serán 131 colonias de ambos municipios las que resultarán afectadas por esta suspensión, por lo que Comapa Sur exhortó a la población a tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos ante el corte temporal del servicio.

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:

Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.

Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.

Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.

Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.

Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.

Historias recomendadas: