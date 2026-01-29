Corte de Agua en Tampico y Ciudad Madero el 31 de Enero 2026: 131 Colonias Afectadas este Sábado
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Sur informó que realizará una suspensión temporal del servicio de agua potable en Tampico y Ciudad Madero.
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Sur informó que se realizará una suspensión temporal en el suministro de agua potable en los municipios de Tampico y Ciudad Madero, debido a trabajos de mantenimiento programados en la planta potabilizadora Altavista.
De acuerdo con el organismo, el corte del servicio se llevará a cabo el sábado 31 de enero a partir de las 20:00 horas, y el suministro comenzará a restablecerse de manera paulatina el domingo 1 de febrero a partir de las 10:00 horas.
En total, serán 131 colonias de ambos municipios las que resultarán afectadas por esta suspensión, por lo que Comapa Sur exhortó a la población a tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos ante el corte temporal del servicio.
Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:
- Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.
- Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.
- Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.
- Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.
- Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.
