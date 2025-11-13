Corte de Agua en Tampico y Madero Hoy: Zonas Afectadas por Mantenimiento este 13 de Noviembre

Debido a trabajos de reparación en una línea de 18 pulgadas, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, informó que la Planta de Rebombeo Obrera suspenderá temporalmente su operación desde las 9:00 p.m. del jueves 13 de noviembre de 2925 hasta las 4:00 a.m. del viernes 14 de noviembre.

De acuerdo con el aviso oficial, esta medida afectará el suministro de agua en diversas colonias del sur de Tampico y Ciudad Madero, por lo que se recomienda a la población tomar las previsiones necesarias durante las horas de trabajo.

Las autoridades agradecieron la comprensión de los usuarios ante las molestias ocasionadas y reiteraron que estas acciones forman parte de los esfuerzos por mejorar el servicio de agua potable en la zona conurbada.

Comapa Sur Anuncia Corte de Agua en Tampico y Ciudad Madero. ¿Qué Zonas Serán Afectadas?

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:

Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.

Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.

Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.

Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.

Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.

