Corte de Agua en Tampico y Ciudad Madero: ¿Cuándo Habrá Suspensión 12 Horas por Mantenimiento?

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa Sur) informó que se llevará a cabo una suspensión temporal del servicio de agua potable en diversos sectores de Tampico y Ciudad Madero, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación de la planta potabilizadora Altavista.

De acuerdo con el boletín oficial, las labores consisten en el cambio de un transformador, acción necesaria para garantizar el funcionamiento eficiente y seguro de la infraestructura hidráulica. Los trabajos iniciarán a las 20:00 horas del sábado 18 de abril de 2026 y tendrán una duración aproximada de 12 horas.

Nota Relacionada: Frente Frío 45 Provocará Lluvias y Tormentas en Tamaulipas Este Fin de Semana

Se prevé que el servicio comience a restablecerse de manera gradual durante la mañana del domingo, aunque podría normalizarse por completo hasta la tarde, debido al tiempo requerido para la presurización de las líneas.

Colonias de Tampico sin Agua

Entre los sectores que se verán impactados en Tampico se encuentran: Isleta Pérez, Guadalupe Victoria, Tamaulipas, Cascajal, Mainero, Zona Centro, Melchor Ocampo, Del Pueblo, Aragón, Volantín, Nacional, Campbell, Matamoros, Ramos, Sembradores de la Amistad, Pescadores, Jardín, Rosario, Moctezuma, Americana, Azteca, Morelos, Vicente Guerrero (sector), Moscú, Barandillas, Infonavit, Martock, Bellavista, Aurora, Juárez, Tolteca, Otomí, Chairel, Reforma, Águila, Smith, Laguna del Carpintero, Vergel, Primavera, Hidalgo, Frente Democrático, Allende, Arcim, Lauro Aguirre, Minerva, Petrolera, Guadalupe Trueba, Rodríguez, Sauce, Altavista y Jesús Elías Piña.

Colonias sin Agua en Ciudad Madero

En Ciudad Madero, las colonias afectadas incluyen: Arboledas, Telegrafistas, Árbol Grande, Obrera, Santo Niño, Francisco I. Madero, Las Conchitas, fraccionamiento Arboledas, Los Mangos, Lázaro Cárdenas, Jardín 20 de Noviembre, Colinas de Universidad, San Felipe, Los Pinos, Monteverde, Zona Centro, Primero de Mayo, Esfuerzo Nacional, Flores Magón, Carrillo Puerto, Quetzalcóatl, Loma del Gallo, Las Américas, Asunción Ávalos, Nueva Cecilia, sectores Emiliano Zapata y López Portillo, Polvorín, Las Brisas, Fovissste Lucio Blanco, sector El Llano, Magisterio, Lienzo Charro, fraccionamiento 17 de Enero y su ampliación, sector Benito Juárez, Delfino Reséndiz, Fidel Velázquez, Francisco Villa, H. Nacozari, López Mateos, Sahop, Independencia, Candelario Garza, Hipódromo, H. Galeana y La Barra.

Asimismo, también se contemplan afectaciones en sectores como Unidad Nacional, Miramar, Las Dunas, Los Robles, entre otros.

Historias Recomendadas: