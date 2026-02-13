Anuncian Corte de Agua en Reynosa Este 14 de Febrero 2026. ¿Qué Sector Será Afectado?
La Comapa Reynosa anuncio la suspensión del servicio durante la jornada del sábado 14 de febrero de 2026. ¿Qué sector se verá afectado con la suspensión?
Usuarios del sector Rancho Grande en Reynosa enfrentarán la suspensión temporal del suministro de agua potable la noche de este sábado 14 de febrero de 2026, debido a trabajos de adecuación de tubería en el múltiple principal del sistema de rebombeo, informó la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.
De acuerdo con el aviso emitido por COMAPA, las maniobras forman parte de la instalación de nuevos equipos de bombeo, por lo que será necesario interrumpir el servicio en la zona para realizar las labores de forma segura.
La suspensión está programada para iniciar a las 19:00 horas del sábado y concluir aproximadamente a las 04:00 horas del domingo, por lo que se prevé una afectación temporal durante la noche y madrugada.
Ante esta situación, el organismo operador exhortó a los usuarios del sector a tomar previsiones y abastecerse con suficiente agua para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que duren los trabajos, así como a hacer un uso responsable del líquido almacenado.
Lista de Colonias Sector Rancho Grande Afectadas por Suspensión de Agua
- Ampliación Ejido Rancho Grande
- Ejido Rancho Grande 1
- Ejido Rancho Grande Zona Urbana
- Fracc. Country
- Fracc. Hacienda Las Fuentes III y IV
- Fracc. Los Caracoles I y II
- Jesús Vega Sánchez
- Manuel Cavazos Lerma
- Módulo 2000 - Rancho Grande
- Rancho Grande / Ampl. Rancho Grande
- Reynosa 2000 - Rancho Grande
- Riveras del Bosque
- Riveras del Rancho Grande
- Ferrocarril
- Los Caracoles I y II
