Creador de Contenido Infantil 'Adaneo' Resulta Herido de Bala en Tamaulipas

El creador de contenido infantil Adán Alejandro conocido como "Adaneo", originario del municipio de Ocampo, fue herido por un impacto de bala la noche del miércoles 25 de febrero de 2026, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad. Tras el ataque, fue trasladado de emergencia a un hospital de Ciudad Mante..

El joven presentaba una herida de bala a la altura de la clavícula izquierda. Aunque las autoridades ya indagan el móvil de la agresión, las primeras versiones apuntaban a una presunta discusión con otro hombre.

Nota Relacionada: Cura Creador de Contenido en Italia Deja el Sacerdocio; Niega Haberse Salido por Estar Enamorado

Adán Alejandro se Encuentra Estable Luego de ser Herido en Tamaulipas

Fue a través de redes sociales que personas cercanas a la familia del joven dieron a conocer que se encuentra estable mientras que la Fiscalía de Tamaulipas ya investiga los hechos para dar con el paradero del responsable.

Historias recomendadas: