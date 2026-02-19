Cura Creador de Contenido en Italia Deja el Sacerdocio; Niega Haberse Salido por Estar Enamorado

Don Alberto Ravagnani, quien era hasta hace poco un joven sacerdote creador de contenido muy famoso en Italia por su labor pastoral en diferentes redes sociales y su capacidad de atraer a miles de jóvenes a la Iglesia, se encuentra ahora en el ojo del huracán por tomar sorpresivamente la decisión de abandonar el sacerdocio.

Me siento, por una parte, sereno porque es una elección consciente la que he tomado, por otra parte me siento también un poco preocupado por el futuro que está lleno de incógnitas

La decisión llegó después de estar al centro de críticas y polémicas por compartir en redes su actividad física en un gimnasio, ganándose el apodo de el Cura en el gimnasio y por promover productos comerciales de nutrición para financiar su podcast.

Entiendo que he hecho algo extraño porque he hablado del cuerpo, he hablado del sacerdote de manera diferente y he juntado todo con el dinero. Así que estos tres ingredientes juntos han hecho un cóctel explosivo que para muchos ha sido escandaloso

Lo que más le dolió de las numerosas críticas desatadas por su decisión de dejar el sacerdocio fue que pusieran en duda su vocación: “Los que han dicho que entré al seminario y tenía una vocación falsa, porque no es cierto, no me conocen”.

Seguirá evangelizando en redes sociales

Alberto quiere seguir evangelizando en redes, quiere seguir al frente de la comunidad de jóvenes que creó pero quiere hacerlo con libertad, sin los vínculos del sacerdocio.

Hay necesidad de encontrar formas nuevas para hablar del Evangelio, para ser Iglesia. Quiero llegar a las personas que no creen en Dios, que se sienten fuera de la Iglesia y que quizás ni siquiera quieren entrar

A la institución eclesiástica, Alberto le reprocha el no saber escuchar las demandas de libertad del mundo de hoy. Se ha distanciado ya abiertamente de temas de doctrina como el celibato. Niega haber abandonado el sacerdocio por haberse enamorado, pero no excluye que pueda suceder a futuro.

Yo no me he enamorado, creo, pero diría que ahora espero que esta parte de la vida pueda formar parte también de la mía

El creador de contenido, de 32 años, que cuenta con más de medio millón de seguidores en las diferentes redes sociales, puso negro sobre blanco su historia en el libro 'La elección', que acaba de salir a la venta en Italia.

Con información de Valentina Alazraki

