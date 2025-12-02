Habrá Encendido del Pino Navideño 2025 en Reynosa y Concierto de Tatiana este Día de Diciembre

Reynosa se prepara para vivir uno de los eventos más esperados de la temporada decembrina con el tradicional Encendido del Pino 2025, una celebración que reunirá a cientos de familias en la Plaza Principal.

Como parte de las actividades, los asistentes podrán disfrutar de la presentación especial de Tatiana, La Reina de los Niños, quien ofrecerá un concierto lleno de alegría, música y diversión para los más pequeños y también para quienes crecieron con sus éxitos.

El evento está programado para este sábado 6 de diciembre, a partir de las 4:30 p. m., en la Plaza Principal, donde se espera un ambiente familiar lleno de luces, colores y espíritu navideño.

Encendido del Pino de Navidad en Matamoros

Además, la magia decembrina llegará desde un día antes con el tradicional Encendido del Pino y el Desfile Navideño en Matamoros, programado para este viernes 5 de diciembre a las 6:00 p. m., también en la Plaza Principal.

Entre villancicos, luces y decoraciones festivas, las familias podrán reunirse para dar inicio formal a la temporada navideña en la ciudad.

Ambos eventos forman parte de las actividades que buscan fortalecer la convivencia familiar y llenar de encanto el inicio de la Navidad en Matamoros.

