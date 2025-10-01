Techo de Carnicería Colapsa y Moviliza a Bomberos de Matamoros; Esto Pasó

Un incidente grave se registró la tarde de este miércoles 1 de octubre de 2025 en una carnicería ubicada en Matamoros.

Cuando el techo del establecimiento, ubicado en la calle Tres y Solernau, se derrumbó, cayendo los escombros sobre las líneas de gas y provocando una fuga.

Noticia Relacionada: Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados

El techo de la carnicería colapsó, dañando las líneas de gas. Foto: N+

Bomberos de Matamoros Atienden Colapso de Techo en Carnicería

El heroico Cuerpo de Bomberos de Matamoros actuó rápidamente para evitar una tragedia mayor, ya que en el interior del local se encontraban personas cocinando y el riesgo de una explosión era alto.

La empresa de gas cerró las válvulas para eliminar el riesgo de una explosión. Una persona sufrió una crisis nerviosa debido al incidente, pero afortunadamente no hubo heridos graves.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos para atender la situación. Foto: N+

Historias Recomendadas: