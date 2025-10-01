Inicio Tamaulipas Techo de Carnicería Colapsa y Moviliza a Bomberos de Matamoros; Esto Pasó

Techo de Carnicería Colapsa y Moviliza a Bomberos de Matamoros; Esto Pasó

Un incidente grave se registró la tarde de este miércoles en una carnicería ubicada en Matamoros, cuando el techo del establecimiento se derrumbó.

Techo de Carnicería Colapsa y Moviliza a Bomberos de Matamoros; Esto Pasó. Foto: N+

Un incidente grave se registró la tarde de este miércoles 1 de octubre de 2025 en una carnicería ubicada en Matamoros.

Cuando el techo del establecimiento, ubicado en la calle Tres y Solernau, se derrumbó, cayendo los escombros sobre las líneas de gas y provocando una fuga.

El techo de la carnicería colapsó, dañando las líneas de gas. Foto: N+

Bomberos de Matamoros Atienden Colapso de Techo en Carnicería

El heroico Cuerpo de Bomberos de Matamoros actuó rápidamente para evitar una tragedia mayor, ya que en el interior del local se encontraban personas cocinando y el riesgo de una explosión era alto.

La empresa de gas cerró las válvulas para eliminar el riesgo de una explosión. Una persona sufrió una crisis nerviosa debido al incidente, pero afortunadamente no hubo heridos graves.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos para atender la situación. Foto: N+

