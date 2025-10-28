Presunta Escasez de Vacuna BCG Genera Desorden en la Jurisdicción Sanitaria de Tampico

Solo 70 vacunas de BCG estuvieron disponibles en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 2 de Tampico, lo que provocó inconformidad entre los padres de familia ante el desabasto a nivel nacional.

A las personas se les pidió presentarse desde las 8 de la mañana, sin embargo, algunas familias decidieron hacer fila un día antes e incluso acamparon afuera de las instalaciones. Ante la falta de organización, los mismos ciudadanos realizaron un cuaderno anotando el registro no oficial de la llegada de familias.

Padres Acampan por Vacuna BCG en Tampico. Foto: N+

Guardia Estatal Detiene Conato de Pelea

En el momento en que comenzaban a pasar los primeros diez para la aplicación de esta dosis, los ánimos comenzaron a calentarse, por lo cual tuvo que interferir la Guardia Estatal para evitar escenarios violentos.

Elementos de la Guardia Estatal Detuvieron un Conato de Pelea. Foto: N+

¿Qúe es la Vacuna BCG?

La vacuna BCG es una dosis que se aplica al nacer y tiene como objetivo proteger a los niños contra las formas graves de tuberculosis. Aunque no evita totalmente el contagio, la BCG disminuye el riesgo de complicaciones severas.

Se aplica por vía intradérmica en el brazo derecho y suele dejar una pequeña cicatriz, lo cual es una reacción normal. Entre sus efectos secundarios leves pueden presentarse enrojecimiento o inflamación en el sitio de aplicación.

En México, la vacuna BCG forma parte del esquema básico de vacunación y es fundamental para proteger la salud de los recién nacidos frente a esta enfermedad que aún representa un riesgo en distintas regiones del país.

