Desalojan Invasión Llamada 23 de Marzo al Oriente de Reynosa; Vecinos se Niegan a Salir

Autoridades han hecho acto de presencia esta mañana de miércoles 1 de octubre de 2025 para cumplir una orden de desalojo para las familias en un sector llamado 23 de marzo, localizado al oriente de Reynosa.

🟡 | #VoceríaInforma



Se reporta obstrucción parcial de vialidad en Blvd Luis Donaldo Colosio Murrieta por Av Industrial Reynosa en la colonia Parque Industrial Center de #Reynosa, derivado de manifestación.



Se recomienda precaución y tomar vías alternas. pic.twitter.com/BH4Mgx731Q — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 1, 2025

Por estos hechos, los vecinos del lugar decidieron bloquear el bulevar Luis Donaldo Colosio por la avenida Industrial.

Autoridades Desalojan Invasión Colonia 23 de Marzo en Reynosa

Información en Desarrollo.

