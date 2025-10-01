Inicio Tamaulipas Desalojan Invasión Llamada 23 de Marzo al Oriente de Reynosa; Vecinos se Niegan a Salir

Desalojan Invasión Llamada 23 de Marzo al Oriente de Reynosa; Vecinos se Niegan a Salir

Esta mañana las autoridades han acudido al desalojo de una invasión llamada 23 de marzo al oriente de Reynosa, mientras que los residentes del lugar se niegan a retirarse.

Desalojan Invasión Llamada 23 de Marzo al Oriente de Reynosa; Vecinos se Niegan a Salir. Foto: N+

Autoridades han hecho acto de presencia esta mañana de miércoles 1 de octubre de 2025 para cumplir una orden de desalojo para las familias en un sector llamado 23 de marzo, localizado al oriente de Reynosa

Por estos hechos, los vecinos del lugar decidieron bloquear el bulevar Luis Donaldo Colosio por la avenida Industrial. 

Autoridades Desalojan Invasión Colonia 23 de Marzo en Reynosa

Información en Desarrollo. 

