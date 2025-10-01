Desalojan Invasión Llamada 23 de Marzo al Oriente de Reynosa; Vecinos se Niegan a Salir
Esta mañana las autoridades han acudido al desalojo de una invasión llamada 23 de marzo al oriente de Reynosa, mientras que los residentes del lugar se niegan a retirarse.
Autoridades han hecho acto de presencia esta mañana de miércoles 1 de octubre de 2025 para cumplir una orden de desalojo para las familias en un sector llamado 23 de marzo, localizado al oriente de Reynosa.
🟡 | #VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 1, 2025
Se reporta obstrucción parcial de vialidad en Blvd Luis Donaldo Colosio Murrieta por Av Industrial Reynosa en la colonia Parque Industrial Center de #Reynosa, derivado de manifestación.
Se recomienda precaución y tomar vías alternas. pic.twitter.com/BH4Mgx731Q
Por estos hechos, los vecinos del lugar decidieron bloquear el bulevar Luis Donaldo Colosio por la avenida Industrial.
Información en Desarrollo.
