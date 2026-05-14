Desaparece Pescador de Playa Bagdad tras Enredarse con la Cuerda del Motor; Hay Dos Lesionados

Autoridades de Protección Civil y la Secretaría de Marina iniciaron una operación de rescate a mar abierto luego de que se reportara el extravío de un pescador. De acuerdo con el coordinador de Protección Civil, Gustavo Acuña Rangel, el incidente se suscitó a 15 millas náuticas mar adentro.

En la lancha viajaban tres personas, una de ellas menor de edad. Dos tripulantes fueron localizados y se encuentran estables. Ambos fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

Nota Relacionada: Inicia la Veda de Camarón en el Golfo de México y Caribe; Pescadores Suspenden Captura

Mientras tanto, continúa la búsqueda de Alfredo Reyes, quien al momento del incidente iba amarrado con una cuerda al motor, maniobra que los pescadores utilizan para evitar que el motor se suelte. Desafortunadamente, se zafó y el hombre fue arrastrado con él.

Personas que se dedican a la pesca refieren que este tipo de incidentes son muy raros. Las labores de búsqueda por parte de Marina y Protección Civil se mantienen activas en la zona.

Ambientalistas Piden la Intervención de la Secretaría de Marina

La emergencia fue reportada por ambientalistas que trabajan en la costa de Matamoros y solicitaron la intervención de las autoridades marítimas para realizar las maniobras de rescate y brindar atención médica especializada.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del tripulante ni las condiciones en que ocurrió el accidente.

Pescador Desaparecido en Playa Bagdad de Matamoros. Foto: N+

Historias Recomendadas: