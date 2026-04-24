Desaparece Roel de los Santos en Reynosa; su Familia Pide Ayuda para Localizarlo

Pasan el tiempo y crece la angustia para familiares de Roel de los Santos, residente de Reynosa, quien desapareció desde el pasado 21 de abril en calles de la colonia Ampliación Rodríguez; su hija y esposa siguen solicitando a la comunidad alguna información que dé con su paradero.

"Iban por mi calle dando la vuelta. Los interceptó la camioneta; no se han comunicado con nosotras, igual no lo vamos a dejar de buscar porque queremos respuestas, queremos saber dónde está, porque vivo se lo llevaron, vivo lo queremos porque él es una persona íntegra, buena trabajadora. Lo extrañamos, su familia, sus amigos; si ven un volante, por favor, péguenlo. Ahorita vamos a hacer eso, a repartir", Cristal de los Santos, familiar de Roel de los Santos

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Colectivo de Búsqueda en Reynosa se Une a Familia de Roel de los Santos

Debido a que han pasado días sin saber de él, integrantes de colectivos de amor por los desaparecidos en Tamaulipas, familiares y autoridades llevaron a cabo una visita en el sitio donde fue visto por última vez, donde se realizó la colocación de la ficha de búsqueda de Roel con la finalidad de que alguna persona pueda aportar información, ya que pierden la fe de localizarlo con vida.

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