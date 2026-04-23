Detectan Dos Presuntas Amenazas de Tiroteo en Escuelas de Reynosa; Activan Protocolos

Al menos dos presuntas amenazas de tiroteos en baños de escuelas de Reynosa se dieron a conocer públicamente este miércoles 22 de abril de 2026.

Una de ellas se registró en el CBTIS número 7 "José María Morelos", donde a través de sus redes sociales las autoridades escolares informaron que la situación que puso en alarma a la comunidad estudiantil y padres de familia fue tomada por la Fiscalía y Guarda Estatal, quienes realizaron acciones de prevención y vigilancia.

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Otro caso similar se registró en la Secundaria General No. 11, donde se activaron situaciones de seguridad similares luego de que se encontrara un mensaje advirtiendo de un tiroteo para el 22 de abril en los baños.

Con estas, son tres las situaciones de este tipo que se registran en escuelas de nivel público durante las últimas semanas en esta frontera; la primera se reportó en la Secundaria número uno "José de Escandón" donde también autoridades tomaron la situación para prevenir algún delito que pusiera en riesgo la integridad de la comunidad escolar.

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