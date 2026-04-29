Detectan Panal de Abejas Africanas en Plena Zona Centro de Tampico; Esto Pasó

Un enorme panal de abejas africanas fue detectado en la marquesina de un negocio de comida ubicado en la intersección de la peatonal Salvador Díaz Mirón y la calle Benito Juárez, en la zona centro de Tampico. Tras el reporte, el área fue acordonada por bomberos de Tampico para impedir el paso de peatones y evitar posibles incidentes, y para realizar el retiro seguro del enjambre.

De acuerdo con información preliminar, la presencia de abejas suele incrementarse durante la temporada de altas temperaturas, como la que actualmente se registra en la región.

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Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse alejados de los sitios donde se detecten estos insectos, evitar molestarlos o intentar ahuyentarlos, ya que esto podría provocar ataques y poner en riesgo la integridad de las personas.

Retiran Otro Panal de Abejas en Tampico

Se registró un enjambre de abejas ubicado en las calles Carranza y Aduana de la zona centro de Tampico, donde se obtuvo pronta respuesta por parte de Bomberos Municipal y, por fortuna, no hubo heridos. El comandante de Bomberos Tampico, Héctor Guzmán Curiel, mencionó que la abeja llega a buscar polen; en caso de no encontrarlo, solas se retiran sin necesidad de eliminarlas, y señaló que los enjambres de abejas, al no encontrar alguna flor, se retiran en un lapso de 8 a 12 horas.

El Comandante de Bomberos destacó que son registrados por lo menos 7 enjambres por semana; ninguno de ellos ha representado peligro para la ciudadanía, solo recomienda no acercarse ni molestarlas para que se puedan retirar lo más pronto posible.

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