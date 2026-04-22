Detienen a Daniel "N" Presunto Responsable de Homicidio de un Nutriólogo en Reynosa

Autoridades detuvieron a Daniel “N”, señalado por el delito de homicidio calificado en el municipio de Reynosa, como resultado de trabajos de investigación, inteligencia y el uso de herramientas tecnológicas.

El caso está relacionado con los hechos ocurridos el pasado 13 de abril de 2026 en un consultorio de la colonia Petrolera, donde un hombre perdió la vida. A partir de ese momento, se iniciaron las investigaciones que permitieron recabar indicios, analizar información y dar seguimiento al caso.

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Con el apoyo de tecnología y la coordinación entre corporaciones de seguridad y justicia, se logró ubicar al presunto responsable y ejecutar la orden de aprehensión en su contra.

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Derivado de la estrecha coordinación interinstitucional, así como del uso estratégico de herramientas tecnológicas y labores de inteligencia e investigación, autoridades lograron la detención y cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de Daniel “N”,… pic.twitter.com/dwPHLYDPfP — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 22, 2026

Fiscalía Inicia Investigaciones por Homicidio de Nutriólogo en Reynosa, Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas inició las investigaciones por el homicidio de un hombre de 44 años de edad, de profesión nutriólogo, quien presuntamente fue privado de la vida con arma de fuego al interior de su consultorio en la colonia Petrolera de Reynosa.

Detienen a Presunto Responsable de Homicidio de Nutriólogo en Reynosa. Foto: N+

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 13 de abril de 2026 hasta donde se movilizaron elementos de seguridad y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar el levantamiento del cuerpo del profesionista, identificado como Jesús “G”.

De acuerdo con reportes, el ataque ocurrió dentro del establecimiento donde la víctima brindaba consulta, lo que generó una movilización de corporaciones policiacas en la zona. El área fue acordonada mientras peritos llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

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