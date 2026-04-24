Encuentran un Cuerpo Sin Vida en el Río Bravo en El Refugio, en Matamoros, Tamaulipas

Autoridades de Estados Unidos, dieron el aviso a medio día de la presencia del cuerpo de un hombre sin vida flotando sobre las aguas del Río Bravo, a la altura del Ejido El Refugio en Matamoros.

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De acuerdo a información de las autoridades, los hechos ocurrieron después del medio día, cuando autoridades de Estados Unidos, dieron el aviso al personal en México, de que sobre el Río Bravo, había un cuerpo sin vida.

Esto provocó que elementos de varias corporaciones de Seguridad, se movilizaran al lugar de los hechos, con la finalidad de confirmar el reporte, donde al ver el cuerpo, comenzaron con las acciones para sacar el cadáver.

A los pocos minutos, llegaron policías municipales, así como elementos de Protección Civil, quienes comenzaron con las labores, mientras también el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudía a la zona del hallazgo.

No logran identificar al hombre que fue encontrado sin vida

Tras un par de horas, el cuerpo del hombre logró ser sacado del río, mientras que el personal de la Fiscalía comenzaba con las indagatorias correspondientes, al mismo tiempo que la SEMEFO haría el levantamiento del cuerpo.

Al final, las autoridades al parecer no pudieron identificar a la víctima, por lo que se esperará a que se le practique la necropsia de ley para determinar las causas exactas de la muerte.

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