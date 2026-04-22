Estudiantes Toman Accesos al Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria; Esto Exigen

Esta mañana de miércoles 22 de abril de 2026, estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria tomaron las instalaciones del plantel como forma de protesta ante diversas inconformidades relacionadas con la gestión administrativa y las condiciones del centro educativo.

Desde el exterior del instituto, se observa el acceso bloqueado con cadenas y candados, impidiendo la entrada tanto a alumnos como a personal docente. La acción fue acompañada por la difusión de un documento en el que los estudiantes detallan una serie de problemáticas.

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Alumnos del TEC de Ciudad Victoria Emiten sus Exigencias

Entre las principales quejas, señalan el aumento de cuotas sin justificación, la reducción de becas y apoyos, así como el deterioro de las instalaciones y laboratorios que, aseguran, afectan directamente su formación académica. También denuncian falta de seguridad y condiciones básicas de protección civil, además de presuntos actos de hostigamiento e intimidación hacia estudiantes y docentes.

A esto se suma el señalamiento de un bloqueo al Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA) y limitaciones a la representación estudiantil.

Estudiantes Bloquean Acceso al TEC de Ciudad Victoria. Foto: N+

Como parte de sus exigencias, los alumnos piden la destitución inmediata de los responsables de la gestión, una auditoría transparente de los recursos financieros, el restablecimiento de becas y apoyos, respeto al CESA, la instalación de una mesa de diálogo pública y garantías de no represalias.

Los manifestantes otorgaron un plazo máximo de 72 horas para recibir respuesta a sus demandas. Mientras tanto, permanecen a la espera de la llegada de autoridades que permitan iniciar un diálogo y resolver la situación, lo que abriría la posibilidad de reanudar las actividades en el plantel.

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