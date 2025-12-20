Estruendo al Interior de Planta Química de Matamoros Genera Movilización; Esto Sabemos

Un incidente se registró esta noche en la planta química conocida como Koura ubicada en Matamoros, generando preocupación entre los residentes de la zona.

Según informes preliminares, se escuchó un fuerte estruendo en la planta, lo que generó alarma entre los vecinos. Sin embargo, las autoridades informaron que no hay riesgo para la población y que el incidente fue causado por la explosión de un aro que tiene un soplador de vapor.

Las autoridades están investigando las causas del incidente y trabajan para garantizar la seguridad en la zona. Por el momento, no se han reportado heridos ni daños significativos.

Información en desarrollo...