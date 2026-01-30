Inicio Tamaulipas Explosión de Pirotecnia en Sepelio de Ciudad Victoria Deja Más de 10 Lesionados

Una explosión de pirotecnia durante un sepelio en Ciudad Victoria dejó más de 10 personas lesionadas

Explosión de Pirotecnia en Sepelio de Ciudad Victoria Deja Más de 10 Lesionados. Foto: N+

Protección Civil atendió una explosión por pirotecnia registrada dentro de un panteón particular ubicado en el Libramiento Naciones Unidas de Ciudad Victoria.

Estaban sepultando a una persona y los familiares detonaron cohetes, el famoso coheton, y bueno, ahí se les salió de control y tuvieron esa explosión del resto de los cohetes

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador Protección Civil Tamaulipas

Protección Civil acudió al sitio para atender la emergencia y realizar las primeras investigaciones. Hasta el momento, las autoridades continúan recabando información sobre lo sucedido.

Explota Pirotecnia en Panteón de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Foto: N+

No Tenían el Permiso para el Uso de Pirotecnia 

No se contaba con permiso para uso de pirotecnia, mientras que el área de inspecciones investiga para determinar si habrá alguna sanción.

El coordinador de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González, señaló que cuando se contemple quema de artefactos pirotécnicos en bodas, bautizos, peregrinaciones de iglesias o eventos diversos, se debe contar con un permiso de Protección Civil para aplicar medidas preventivas.

