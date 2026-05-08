Autoridades Federales Aseguran Camioneta Tipo "Monstruo" tras Cateo en Domicilio de Reynosa

Un operativo coordinado entre corporaciones de los tres niveles de gobierno derivó en el aseguramiento de un vehículo con blindaje artesanal, así como cartuchos útiles, tras el cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta en Reynosa, Tamaulipas.

En el operativo participó personal de la Guardia Estatal, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional y peritos en cumplimiento de una orden de cateo.

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La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, solicitó y obtuvo de la autoridad judicial, autorización para la ejecución de una orden de cateo, por la probable comisión de los delitos… pic.twitter.com/6SLY3zLsky — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) May 8, 2026

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Aseguran Camioneta con Blindaje Artesanal en Reynosa

Durante la intervención, ingresaron a la vivienda donde localizaron y aseguraron un vehículo tipo Dodge Ram 3500 con blindaje artesanal, conocido como “monstruo”, el cual se encontraba en el interior del predio.

Asimismo, en el área del patio fueron ubicados tres cartuchos útiles calibre .223, los cuales también quedaron bajo resguardo de la autoridad correspondiente como parte de las evidencias integradas a la investigación.

Las maniobras para el retiro del vehículo iniciaron minutos después con apoyo de una grúa, logrando su traslado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

FGR Decomisa Camioneta con Blindaje Artesanal en Reynosa, Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

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