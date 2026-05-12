Vinculan a Proceso a Dos Hombres por Portación de Armas en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República informó que obtuvo la vinculación a proceso de dos hombres detenidos en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, por su probable participación en delitos relacionados con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas, un juez de Control determinó vincular a proceso a Ramón “N” y Juan “N” por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cargadores y posesión de cartuchos.

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Detención de Dos Hombres Ocurrió Sobre Carretera Reynosa-Nuevo Laredo

La carpeta de investigación señala que la detención ocurrió durante recorridos estratégicos de seguridad y vigilancia realizados por elementos de la Guardia Nacional sobre la carretera federal Reynosa-Nuevo Laredo, a la altura del poblado Los Guerra, en el municipio de Miguel Alemán.

Según las autoridades, los ahora imputados viajaban armados a bordo de un vehículo cuando fueron interceptados por las fuerzas federales.

Tras presentar los datos de prueba ante la autoridad judicial, el juez resolvió iniciar proceso penal contra ambos detenidos, quienes permanecerán sujetos al desarrollo de las investigaciones correspondientes.

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La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Tamaulipas, obtuvo de un juez de Control, vinculación a proceso contra Ramón “N” y Juan “N”, por su probable participación en los delitos… pic.twitter.com/vjRW40SMC5 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) May 12, 2026

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