Fiscalía de Tamaulipas Confirma Colaboración con FGR por Ataque a Agentes Federales en Matamoros

El Fiscal General de Justicia, Eduardo Govea Orozco, indicó que en Tamaulipas hay una investigación relacionada sobre los hechos de violencia que se registraron en el municipio de Matamoros.

Dijo que inicialmente la dependencia a su cargo intervino en dicha investigación, puntualizando que posteriormente la Fiscalía General de la República se hizo cargo de la misma.

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“Si hay una investigación en curso, ya inicialmente intervenimos por parte de la Fiscalía General de Justicia desde que se tuvo conocimiento del hecho y, posteriormente, la Fiscalía General de la República ya toma conocimiento por ser de la competencia federal; sin embargo, existe una investigación en curso y estamos colaborando todas las instituciones”. Eduardo Govea Orozco, Fiscal General de Justicia en Tamaulipas.

FGR Investiga Hechos de Violencia en Matamoros, Tamaulipas

Por otra parte, Govea Orozco señaló que hay una investigación en curso sobre los hechos de violencia que se registraron en el municipio de Matamoros.

“Totalmente, no solo a raíz de estos hechos, pero ciertamente en virtud de lo acontecido, es obvio que estamos refrendando nuestra colaboración; sí, hay una investigación en curso y esa es la línea de actuación que hoy en día tenemos, es decir, colaboración institucional en todos los niveles”. Eduardo Govea Orozco, Fiscal General de Justicia

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