Investigan Hallazgo de Cuerpo de Mujer con Huellas de Violencia en Matamoros

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ha iniciado una investigación por un presunto feminicidio ocurrido en el fraccionamiento Las Brisas, en la ciudad de Matamoros.

El hallazgo se realizó en la intersección de las calles Bahía de Santa María y Laguna de Montebello, donde fue localizada una mujer sin vida que presentaba visibles huellas de violencia.

Investigan Presunto Caso de Feminicidio en Matamoros. Foto: N+

Elementos de Servicios Periciales y de la Guardia Estatal Tamaulipas acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y comenzar con las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni se han dado a conocer posibles líneas de investigación.

Autoridades Buscan al Responsable de Presunto Feminicidio en Matamoros

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ha señalado que se seguirán todos los protocolos establecidos para esclarecer el caso y dar con los responsables, en caso de confirmarse que se trata de un feminicidio.

Este lamentable suceso se suma a la preocupación creciente por la violencia de género en la región, por lo que organizaciones civiles han reiterado el llamado a reforzar las medidas de prevención y protección para las mujeres.

