Frente Frío 27 en Tamaulipas Provocará Evento del Norte y Lluvias ¿Cuánto Bajará la Temperatura?

Se espera que durante la jornada del sábado 10 de enero de 2026, un nuevo frente frío identificado como el número 27 cruzará por Tamaulipas, generando un ingreso de aire polar-ártico que provocará diversas condiciones meteorológicas adversas.

Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del Jueves 8 de Enero de 2026

Noticia Relacionada: Estos son los Descuentos y Condonaciones en Pago de Placas y Engomado en Tamaulipas 2026

Altas Probabilidades de Lluvia Ante Ingreso de Frente Frío 27 en Tamaulipas

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil, se prevé probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras dispersas, así como un evento “Norte” con ráfagas de viento que podrían oscilar entre los 55 y 75 kilómetros por hora, principalmente en zonas costeras.

Asimismo, este sistema frontal ocasionará un descenso moderado en las temperaturas, con ambiente más frío durante las mañanas y noches. Las autoridades meteorológicas advierten que los efectos del aire frío podrían extenderse hasta mediados de la próxima semana, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en actividades al aire libre y en zonas vulnerables.

Protección Civil de Nuevo Laredo Emite Recomendaciones por Ingreso de Frente Frío 27

Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo exhortan a la población a reforzar las medidas de prevención para reducir riesgos asociados a las bajas temperaturas. Se pide especial cuidado con niñas, niños y personas adultas mayores, evitando su exposición a cambios bruscos de clima.

Asimismo, se advierte no dormir con estufas, anafres o braseros encendidos, debido al alto riesgo de intoxicación. En caso de cualquier emergencia, se recuerda a la ciudadanía comunicarse de inmediato al 911.

Historias Recomendadas: