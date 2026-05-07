Frente Frío 49 Provocará Lluvias y Tormentas en Tamaulipas tras Intenso Calor Extremo

Protección Civil Tamaulipas advirtió que durante la tarde y noche de este jueves 7 de mayo de 2026 aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas en diferentes regiones de la entidad, derivado del acercamiento de un frente frío y una zona de inestabilidad atmosférica.

Aunque durante gran parte del día persistirá el ambiente caluroso y bochornoso, con sensaciones térmicas que podrían alcanzar entre los 41 y 45 grados, autoridades alertaron que las condiciones cambiarán conforme avance la jornada, favoreciendo el desarrollo de chubascos y tormentas.

Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del Jueves 7 de Mayo de 2026 con Irma Aranda

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De acuerdo con el pronóstico, algunas de las tormentas podrían estar acompañadas de lluvias fuertes, rachas de viento, descargas eléctricas e incluso posible caída de granizo aislado.

Además, continuará el evento “Surada”, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones ante cambios repentinos en las condiciones del tiempo.

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