Llueve por Tercer Día Consecutivo en Tampico, Madero y Altamira

Por tercer día consecutivo, las intensas lluvias continúan afectando a los municipios de Ciudad Madero, Tampico y Altamira, donde varias zonas se han visto severamente afectadas por el incremento de agua.

En algunos sectores se han presentado calles anegadas y viviendas con afectaciones por las constantes precipitaciones. En Tampico, una de las vialidades más afectadas es la Avenida Miguel Hidalgo, donde se han formado remolinos de agua debido a alcantarillas destapadas, lo que ha generado riesgos para los automovilistas y peatones.

Las autoridades de protección civil han exhortado a la población a extremar precauciones, evitar circulación por calles inundadas y mantenerse informado ante los pronósticos.

¿Qué hacer en caso de inundación?

Ante la presencia de lluvias intensas y posibles inundaciones, las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a mantener la calma y tomar medidas preventivas que ayuden a resguardar la integridad y los bienes personales.

En primer lugar, se recomienda mantenerse informado a través de medios oficiales sobre el pronóstico del clima y posibles alertas emitidas por las autoridades locales. En caso de que el nivel del agua comience a subir, es importante desconectar la energía eléctrica y cerrar las llaves de gas y agua para evitar accidentes.

Si se vive en una zona propensa a inundaciones, se debe identificar las rutas de evacuación y los refugios temporales más cercanos, además de tener lista una mochila de emergencia que contenga agua, alimentos no perecederos, una linterna, radio portátil, botiquín de primeros auxilios y documentos importantes protegidos en bolsas herméticas, como identificaciones, actas de nacimiento, escrituras o pólizas de seguro.

Durante una inundación, las autoridades recomiendan no intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo, pues la fuerza del caudal puede arrastrar fácilmente. También se debe evitar el contacto con el agua estancada, ya que puede estar contaminada o esconder cables eléctricos sueltos.

