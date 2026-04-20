Autoridades de Matamoros Aclaran Situación de Exfuncionario Municipal Detenido en Texas

El alcalde de Matamoros, Alberto Granados, dio a conocer durante la rueda de prensa realizada la mañana de este lunes 20 de abril de 2026 que el ayuntamiento emprenderá acciones legales contra los medios de comunicación que difundieron la versión de que Luis Garduño, detenido en Estados Unidos por posesión de drogas, era un funcionario activo de la actual administración.

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Aclaró que se trata de un exfuncionario que causó baja a finales del año 2025 y que el proceso legal para la firma de su finiquito se llevó a cabo entre el 8 y 9 de enero del presente año.

Ante la difusión de información incorrecta que lo señalaba como trabajador en funciones, el alcalde advirtió que se procederá legalmente contra quienes hayan difundido datos falsos.

¿Quién es el exfuncionario de Matamoros Detenido en Texas por Contrabando?

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a Luis Miguel Garduño, quien se desempeñaba como funcionario del gobierno de Matamoros, luego de encontrar más de 10 kilogramos de cocaína ocultos en el vehículo que conducía.

El arresto ocurrió el pasado 5 de abril de 2026 y fue confirmado mediante documentos oficiales. Garduño se encuentra actualmente detenido bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la información disponible, el detenido confesó ante las autoridades que efectivamente transportaba droga, aunque aseguró desconocer el tipo de sustancia que llevaba en el vehículo.

Ante el impacto del caso, el Ayuntamiento de Matamoros emitió un comunicado en el que aclaró que Luis Miguel Garduño dejó de laborar para el municipio desde el año 2025, deslindando así a la actual administración de cualquier vínculo con los hechos.

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