Activan Plan Tamaulipas en Güémez por Aumento del Nivel del Río Corona
Autoridades de Tamaulipas activaron un plan de emergencia ante la crecida del río Corona en el municipio de Güémez.
El municipio de Güémez se mantiene en alerta tras el aumento del caudal del río Corona provocado por las lluvias de las últimas horas, lo que ha dificultado el paso de vehículos y personas entre varias comunidades.
El incremento del nivel del río ha afectado principalmente a los ejidos El Arco, Las Crucitas, Servando Canales, Balconcitos y Miraflores. Ante esta situación, personal de la Guardia Estatal activó el Plan Tamaulipas.
Piden No Acercarse a Ríos de Tamaulipas Durante Temporada de Lluvias
Como parte de las medidas de este plan, los elementos recorrieron las zonas para colocar cinta de precaución y orientar a los habitantes sobre los riesgos.
Se recomienda a la población no acercarse al río, evitar cruzar caminos inundados y mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y Seguridad Pública, ya que la prioridad es garantizar la seguridad de los residentes.
