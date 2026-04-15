Autoridades Aseguran Camioneta con Reporte de Robo y Equipo Táctico en Nuevo Laredo

Una camioneta con reporte de robo en el extranjero, un arma larga y equipo táctico, fue asegurada por personal de la Guardia Estatal en Nuevo Laredo como resultado de un operativo de seguridad y vigilancia.

Los agentes detectaron una camioneta Range Rover con actividad sospechosa, que fue abandonada en una brecha en las inmediaciones de la colonia Artistas. La unidad motriz contaba con reporte de robo en el extranjero.

Aseguran Camioneta con Reporte de robo en Nuevo Laredo. Foto: SSP Tamaulipas

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Aseguran Armas en Camioneta Asegurada de Nuevo Laredo

Durante la inspección, se aseguró un arma larga, calibre .223 y sin número de serie visible, además de un chaleco porta placas, dos placas balísticas y cinco cargadores metálicos del mismo calibre.

El vehículo y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para determinar su procedencia.

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