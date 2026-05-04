Detienen a Dos Hombres Sospechosos de Robo a Comercios en el Sur de Tamaulipas

Resultado de la coordinación con personal de monitoreo, personal de la Guardia Estatal localizó un vehículo cuyos tripulantes estaban señalados de haber efectuado un robo con violencia a una tienda de conveniencia.

De acuerdo al reporte, los hombres señalados cometieron el ilícito en un establecimiento ubicado en la colonia Villas de Altamira; posteriormente, huyeron a bordo del vehículo.

Detienen a Presuntos Ladrones de Comercios en Tampico. Foto: SSP Tamaulipas

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Localizan y Detienen a Presuntos Ladrones en Tampico

Personal de monitoreo del Centro de Mando, informó al personal de la Guardia Estatal respecto al desplazamiento del vehículo por distintas áreas de la zona conurbada.

Al detener la marcha cerca de un negocio de este giro comercial ubicado en el municipio de Tampico, elementos de la Guardia Estatal arribaron y procedieron a la detención debido a que sus características coincidían con las proporcionadas en el reporte.

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