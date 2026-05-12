Autoridades Aseguran Vehículo con Municiones y Ponchallantas en Tamaulipas

En coordinación con el Grupo Aeromóvil de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, elementos de la Coordinación Municipal Gustavo Díaz Ordaz de la Guardia Estatal localizaron un vehículo con municiones en la colonia El Potrero.

La unidad fue inspeccionada y se localizaron dos casquillos de diferente calibre en el área de la guantera. Al exterior de la unidad se localizaron 16 artefactos metálicos denominados “ponchallantas”, en el área de la caja, mientras que, en el cofre, a la altura del parabrisas, se encontraron 15 casquillos percutidos de diferentes calibres.

Realizan Decomiso de Vehículo y Ponchallantas en la Frontera Chica. Foto: SSP Tamaulipas.

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El vehículo y los artefactos encontrados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.



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La Vocería de Seguridad Pública en Tamaulipas detalló que personal de la Guardia Estatal de la Frontera Grande, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguró y destruyó siete artefactos explosivos improvisados, localizados en un vehículo abandonado en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia en la brecha La Venada, detectaron una camioneta tipo Tacoma en aparente estado de abandono, por lo que procedieron a inspeccionarla. Durante la revisión, los elementos localizaron cuatro artefactos explosivos en la parte trasera del vehículo, así como 12 cargadores metálicos calibre 5.56x45 milímetros con 51 cartuchos útiles.

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