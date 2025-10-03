Rescatan Animales Silvestres en Aeropuerto de Reynosa; Esto Pasó
N+ Tamaulipas
Durante una revisión de rutina en el Aeropuerto Internacional de Reynosa, la Guardia Nacional encontró tres ejemplares de avestruz.
COMPARTE:
En un hecho poco común, elementos de la Guardia Nacional rescataron el miércoles 1 de octubre de 2025 a tres avestruces en el Aeropuerto Internacional de Reynosa, Tamaulipas.
Los ejemplares viajaban en cajas de madera con orificios en los costados, procedentes del estado de Yucatán, y fueron detectados en el área de paquetería de la terminal aérea.
Noticia Relacionada: Listo Nuevo Lanzamiento de Prueba Cohete Starship de SpaceX en Texas. ¿Cuándo Es?
En una empresa de mensajería en el Aeropuerto Internacional de #Tamaulipas, integrantes de la #GuardiaNacional con apoyo de un binomio canino, localizaron y rescataron escondidos en tres cajas de madera a tres ejemplares de avestruz. Las especies que están bajo protección… pic.twitter.com/e6tN7wgZg6— Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) October 2, 2025
Encuentran Avestruces en Paquetería de Aeropuerto Internacional de Reynosa
El hallazgo ocurrió durante una revisión aleatoria a los envíos de una empresa de mensajería, cuando un agente canino alertó a las autoridades sobre la presencia de los animales.
El caso fue turnado a las instancias correspondientes y los avestruces quedaron bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de su manejo y conservación.
Historias Recomendadas:
- ¿Cuándo Es el Marciano Fest 2025 en Playa Miramar? Fecha y Actividades del Festival de Ovnis
- Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados
- ¿Cuándo Será Cambio de Horario 2025 en Tamaulipas? Municipios en los que se Atrasa el Reloj