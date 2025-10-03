Inicio Tamaulipas Rescatan Animales Silvestres en Aeropuerto de Reynosa; Esto Pasó

Rescatan Animales Silvestres en Aeropuerto de Reynosa; Esto Pasó

Durante una revisión de rutina en el Aeropuerto Internacional de Reynosa, la Guardia Nacional encontró tres ejemplares de avestruz.

Rescatan Animales Silvestres en Aeropuerto de Reynosa; Esto Pasó. Foto: Foto: Guardia Nacional

En un hecho poco común, elementos de la Guardia Nacional rescataron el miércoles 1 de octubre de 2025 a tres avestruces en el Aeropuerto Internacional de Reynosa, Tamaulipas.

Autoridades localizaron a tres avestruces escondidas en el Aeropuerto Internacional de Reynosa. Foto: Guardia Nacional

Los ejemplares viajaban en cajas de madera con orificios en los costados, procedentes del estado de Yucatán, y fueron detectados en el área de paquetería de la terminal aérea.

Encuentran Avestruces en Paquetería de Aeropuerto Internacional de Reynosa

Rescatan-Avestruces-de-Aeropuerto-de-Reynosa
Los animales ya fueron entregados a las autoridades correspondientes. Foto: Guardia Nacional

El hallazgo ocurrió durante una revisión aleatoria a los envíos de una empresa de mensajería, cuando un agente canino alertó a las autoridades sobre la presencia de los animales.

El caso fue turnado a las instancias correspondientes y los avestruces quedaron bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de su manejo y conservación.

