Rescatan Animales Silvestres en Aeropuerto de Reynosa; Esto Pasó

En un hecho poco común, elementos de la Guardia Nacional rescataron el miércoles 1 de octubre de 2025 a tres avestruces en el Aeropuerto Internacional de Reynosa, Tamaulipas.

Autoridades localizaron a tres avestruces escondidas en el Aeropuerto Internacional de Reynosa. Foto: Guardia Nacional

Los ejemplares viajaban en cajas de madera con orificios en los costados, procedentes del estado de Yucatán, y fueron detectados en el área de paquetería de la terminal aérea.

En una empresa de mensajería en el Aeropuerto Internacional de #Tamaulipas, integrantes de la #GuardiaNacional con apoyo de un binomio canino, localizaron y rescataron escondidos en tres cajas de madera a tres ejemplares de avestruz. Las especies que están bajo protección… pic.twitter.com/e6tN7wgZg6 — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) October 2, 2025

Encuentran Avestruces en Paquetería de Aeropuerto Internacional de Reynosa

Los animales ya fueron entregados a las autoridades correspondientes. Foto: Guardia Nacional

El hallazgo ocurrió durante una revisión aleatoria a los envíos de una empresa de mensajería, cuando un agente canino alertó a las autoridades sobre la presencia de los animales.

El caso fue turnado a las instancias correspondientes y los avestruces quedaron bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de su manejo y conservación.

