Guardia Nacional y Ejército Aseguran Armamento y Camionetas Blindadas en Méndez, Tamaulipas

Como parte de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, realizaron el aseguramiento de armas, municiones y vehículos durante patrullajes de vigilancia en el municipio de Méndez, Tamaulipas.

De acuerdo con información oficial emitida por las Comandancias de la IV Región Militar y la 8/a. Zona Militar, los hechos ocurrieron el pasado 17 de diciembre, cuando el personal federal efectuaba recorridos preventivos en dicha zona del estado.

Guardia Nacional y DEFENSA Decomisan Armamento en Tamaulipas. Foto: DEFENSA

Decomiso de Armamento en Méndez, Tamaulipas

Durante estas labores, las fuerzas de seguridad lograron el aseguramiento de dos armas largas, cinco cargadores, 98 cartuchos útiles, así como dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, además de diverso equipo táctico, presuntamente relacionado con actividades ilícitas.

Las autoridades informaron que todos los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las instancias competentes, a fin de determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones correspondientes y realizar las acciones periciales necesarias conforme a la ley.

